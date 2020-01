Desembargador Júnior Alberto, corregedor-geral da Justiça

Tjac – O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) aderiu ao Sistema de Correições Extrajudiciais e Sistema de Registro Eletrônico utilizados pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (TJSC). Desta forma, foi firmado termo de cooperação entre as duas instituições, nesta quarta-feira, 21, para que a Corregedoria-Geral da Justiça Acreana consolide a implantação dos novos programas.

Segundo o corregedor-geral da Justiça, desembargador Júnior Alberto, o aprimoramento tecnológico modernizará a rotina de trabalho, já que análises que eram feitas manualmente, passarão a ser virtuais com verificação das informações alimentadas diretamente no software.

Deste modo, o resultado esperado é mais eficiência, segurança e celeridade. “Quando realizamos uma correição, por exemplo, precisamos nos deslocar até a unidade judiciária, analisar todos os livros de registros para assim, produzir um relatório, ou seja, um processo que leva meses. Com o sistema, esses dados estatísticos serão emitidos imediatamente, após preenchimento dos formulários”, explicou.

O novo parâmetro de integração também gerará economia, já que poderão ser reduzidos os gastos com diárias e transporte. O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Leandro Gross, destacou ainda outras funcionalidades do sistema, como a possibilidade de anexar imagens.

O software desenvolvido pelo TJSC realiza inspeção virtual, pois realiza diagnóstico por meio das planilhas eletrônicas, podendo ser utilizado como instrumento gerencial. Ainda, no sistema de prestação de contas, a análise contábil alcança um novo patamar de controle.

A cooperação técnica estabelecida entre os tribunais seguirá com a implantação do sistema, a customização deste pela Diretoria de Tecnologia do TJAC, assim, o funcionamento em todas as Comarcas deve se iniciar no primeiro semestre de 2020.