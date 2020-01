Na noite desta quarta-feira, 22, o deputado estadual Fagner Calegário (PL) se filiou oficialmente ao Partido Liberal (PL) com a presença de filiados, amigos e autoridades.

Na ocasião, Calegário disse que o ato de filiação não é somente seu, mas de todos os que fazem parte de sua trajetória política. “Eu pedi apenas ao partido liberdade para trabalhar e fui atendido pela presidente Antônia Lúcia”, declarou.

Já a presidente da sigla, Antônia Lúcia, disse no ato que a presença de Calegário engrandece o partido no Acre que já conta também com a presença do deputado Wagner Felipe.

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) enfatizou que o PL tem a terceira maior bancada da Aleac e a quarta maior do país. “Espero que o MDB e o PL esteja juntos nas eleições deste ano”, ressaltou.

Estiveram presentes no ato de filiação partidária representantes do PSL, dentre eles Pedro Valério e Rogério Wenceslau. Folha do Acre