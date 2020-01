A Polícia Civil do município de Acrelândia, no interior do Acre, recebeu uma denúncia anônima que em uma residência localizada na Rua Pedro Rodrigues, na cidade, havia uma certa quantidade de droga, e que a casa servia de ponto de venda de drogas.

Diante da denúncia, os agentes da PC começaram a fazer diligência no local para fazer averiguação de tal informação.

No local foi encontrado vários papelotes com pasta base de cocaína, vários tabletes de maconha e muito material para embalagem e uma balança de precisão.

Todo material aprendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia, para fazer os procedimentos cabíveis.

A reportagem não obteve informações de que alguém foi preso nessa operação.