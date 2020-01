Tjac – O convidado especial do Boletim TJ Acre da próxima sexta-feira, 24, será o vice-presidente do TJAC, Laudivon Nogueira, que preside o Comitê de Governança da Tecnologia da Informação da Corte de Justiça.

Na pauta, os avanços do Tribunal de Justiça com a adoção de novas rotinas e ferramentas tecnológicas, que incluem a utilização do Sistema Integrado de Execução Penal (SEEU), de videoconferências para minimizar custos, riscos e deslocamentos de presos perigosos, além da virtualização dos inquéritos policiais em casos de violência contra a mulher, entre outros assuntos.

O Boletim TJ Acre é uma realização do TJAC, em parceria com o Sistema Público de Comunicação. O programa vai ao ar de segunda a sexta, ao meio dia, pela Rádio Aldeia (96.9 FM).

Para acompanhar o programa em tempo real, sintonize ou acesse: www.aldeiafm.ac.gov.br.