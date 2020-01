O prefeito Ilderlei Cordeiro cumpriu uma extensa agenda nesta quarta-feira, 22, nas vilas Santa Rosa, Assis Brasil, São Pedro e na Santa Luzia do Pentecoste, nas quais dialogou com os moradores sobre os investimentos já realizados e novos benefícios.

Ilderlei também aproveitou a agenda para vistoriar pessoalmente algumas obras em andamento, a exemplo do sistema de abastecimento de água, que está sendo construído no Ramal Macaxeiral 1; bem como o da comunidade Mangueira, na Vila Pentecoste.

Já na Vila Santa Rosa, o prefeito acompanhou o início das obras de tapa-buracos, os serviços de recapeamento da AC-407 e obra de construção da arquibancada coberta no campo de futebol da comunidade.

“A nossa gestão tem feito o que é possível para trazer melhorias aos moradores das nossas vilas e o diálogo é uma das nossas principais ferramentas de trabalho, pois compreendemos a importância da participação da comunidade na construção de políticas públicas e investimentos”, destacou Ilderlei Cordeiro.

As conversas e vistorias foram acompanhados pelos vereadores, presidente da Câmara, Clodoaldo Rodrigues, vice Ocenir Maciel e o subprefeito da Vila Santa Rosa, Auzenisio Rocha.

Clodoaldo Rodrigues agradeceu ao prefeito Ilderlei pela obra de pavimentação da Vila Santa Rosa, tendo em vista que a responsabilidade do investimento é do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Deracre). “Nós passamos o ano de 2019 reivindicando que o Deracre fizesse, encaminhamos mais de 30 ofícios e nada foi feito. E o Ilderlei veio no fim do ano e prometeu que faria esse trabalho e, hoje, ele iniciou o trabalho, dando uma resposta à comunidade”, disse.

O vereador Ocenir Maciel destacou a importância da obra, que está sendo realizada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul na Vila Assis Brasil. “Esse ginásio vem em boa hora, pois é de grande importância para a Vila Assis Brasil. A estrutura é de primeira e, quando inaugurado, esse ginásio será o mais bonito da nossa cidade”, frisou.