O Partido Liberal ganha força no Acre e se reposiciona no mapa eleitoral deste ano, visando uma legenda forte e influente nas decisões políticas do estado.

Com articulação da ex-deputada federal Antônia Lúcia, a sigla vem se organizando e com a chegada de Calegário passará a contar com duas cadeiras na Assembleia Legislativa, sendo uma do Pastor Vagner Felipe e agora do novo integrante do partido liberal; Fagner Calegário.Eleito pelo PV com 3.731 votos na última eleição de 2018, Calegário decidiu tomar novos ares na vida partidária e aceitou o desafio de integrar o PL, com uma meta ousada, de se posicionar bem nas eleições deste ano. Em recente entrevista para alguns veículos de imprensa, o deputado chegou a cogitar uma possível disputa da prefeitura da capital, sendo que o nome ainda está sendo debatido, mas que também o PL tem se reunido muito com o PSD e MDB, alinhando assim um caminho para futuras alianças.

A festa de filiação do deputado Calegário em seu novo partido, acontecerá na noite desta quarta-feira dia 22, às 19 horas na sede do PL.

