Somente depois da matéria veiculada no site 3 de julho, que trazia informações sobre suposta viagem do governador do Acre Gladson Cameli (Progressista), para fazer um possível tratamento de insônia e transtornos psicológicos, foi que assessoria do governo divulgou um dos possíveis destinos de sua ausência do estado.

Gladson Cameli, seu vice Major Rocha, o Secretário de segurança Paulo César, Comandante da PM coronel Ulisses e outros assessores, pousaram para fotos na maior feira de armas do mundo, que acontece em Las Vegas, capital do cinema mundial.

Diante de armas potentes e equipamentos bélicos, os gestores empunhavam para fotos e afirmavam que, estavam em busca de melhorar a estrutura da segurança do estado.

Como a regra desse governo é viajar e de preferência para fora do País, a próxima viagem até já está marcada. O comandante da Polícia Militar Coronel Ulisses Araújo, afirmou que, o estado pretende fazer uma grande aquisição e armamentos e que uma fabricante Turca será a escolhida.

Ulysses afirmou em uma reportagem feita para o jornal AC24Horas, que uma comitiva acreana irá até a Turquia, para adquirir os equipamentos escolhidos pelos mesmos.