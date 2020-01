Rosana Nascimento presidente do sinteac .Foto: Ruan Teixeira

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC) Rosana Nascimento, convoca a categoria da educação da rede estadual para participar das assembleias para deliberar se iniciará o ano letivo ou não. As assembleias acontecerão nos locais de formação dos professores.

No fim do ano passado, em assembleia realizadas nas escolas, os trabalhadores da educação deliberaram não iniciar o ano letivo, caso o governo não apresentasse a contraproposta da data base.

O governo ficou postergando a negociação e findou não apresentado nenhuma contraproposta até o momento. “Vamos fazer uma assembleia geral, a categoria irá deliberar se inicia o ano letivo ou não, o governo só nos enrolou e não apresentou nada”. Destaca Rosana Nascimento.

Veja o Vídeo: