Portal do Rosas – Pressionados pela cobrança de ações efetivas capazes de combater a onda de violência que toma conta do Estado, Gladson Cameli, Wherles Rocha e o comandante da Polícia Militar, Ulisses Torres, posaram para um foto a 7,123 quilômetros de Rio Branco, capital do Acre.

O trio, como quem considera a população Pateta, está em Las Vegas, cidade construída no deserto de Mojave, em Nevada, conhecida pela vida noturna vibrante, com cassinos funcionado 24 horas e diversas opções e entretenimento.

Mas, segundo postagem de Cameli, corroborada pela Agência de Notícias do governo, o trio não foi aos Estados Unidos se divertir.

O governador declarou que está na terra do Tio Sam, juntos com os seus parceiros de viagem, para participar de um evento denominado Shot Show 2020.

Segundo Cameli, o objetivo do deslocamento internacional foi o de conhecer o que existe de mais moderno e tecnológico no setor de armamento.

“Em breve iniciaremos o processo de aquisição de novas armas para equipar as nossas forças policiais”, escreveu.

Gladson acredita, segundo o que escreveu, que, de posse de um arsenal de ponta, os agentes de segurança contarão com “a garantia de um poderio contra aqueles que insistem em cometer o crime”.

Shot, em português, significa tiro. O governo do Estado continua atirando no escuro. Não sabe o alvo correto a seguir.

O evento do qual as três autoridades participam, devidamente acompanhados por ajudantes de ordem pagos pelo contribuinte, não é voltado para armamento potente, como está sendo dito.

O Shot Show ocorre anualmente nos Estado Unidos.

Uma breve consulta ao Google comprova que o evento visa, prioritariamente, armas de esporte, lazer, caça e pesca. Há também equipamentos de camping, vestuário e acessórios.

Sem dizer como, haja vista que a administração pública exige processo licitatório e o próprio governador disse que serão comprados em breve, Ulisses Araújo anunciou a aquisição de duas mil pistolas, 200 fuzis calibres 5,56 e 7,62, da plataforma AR-15, bem como 50 escopetas semiautomática calibre 12. Araújo é Vip.

Do jeito que as coisas vão, diante de tantos anúncios, só faltam eles anunciarem que irão trazer o Rambo.

Vamos acompanhar para ver quanto cada integrante da comitiva vai embolsar na roleta das diárias.

O que é o Shot Show

Propriedade e patrocinada pela National Shooting Sports Foundation® (NSSF®), a SHOT Show é a maior feira de comércio do gênero no mundo. Por 4 dias, o SHOT Show atrai mais de 60.000 profissionais do setor de armas de fogo e indústria ao ar livre, hospedando mais de 1.600 empresas, em mais de 692.000 metros quadrados. se 16 acres.

Às vezes chamado de Las Vegas Gun Show 2020, o SHOT Show apresentará novos produtos inovadores usados para tiro ao alvo, caça, recreação ao ar livre e fins de aplicação da lei. Em exibição, haverá um amplo espectro de produtos, incluindo armas de fogo, munições, cofres para armas, fechaduras e estojos, ótica, equipamento para tiro ao alvo, alvos, equipamentos de treinamento e segurança, acessórios de caça, equipamentos de aplicação da lei, proteção auditiva e ocular, arquibancadas, perfumes e iscas, talheres, sistemas de GPS, coldres, roupas, artigos de couro, videogames e chamarizes.

Os produtos apresentados na SHOT Show são geralmente o que os consumidores verão nas prateleiras dos varejistas ao longo do ano.