Desde o início da gestão da Prefeita Fernanda Hassem, a mesma tem tido a preocupação de manter a farmácia municipal abastecida para atender a população de Brasiléia, tanto da zona rural quanto da cidade, e pediu o empenho da equipe de Saúde para que não faltem medicamentos.

A Secretaria de Saúde de Brasiléia faz a compra de medicamentos mensalmente, para que os pacientes não fiquem sem remédios, porém nesse período de recesso e início de ano, para que não faltassem os medicamentos, foi realizado o abastecimento para três meses, dessa forma garantido toda medicação que os pacientes necessitam para o tratamento de sua saúde.

A senhora Efir Medeiros de Lima, moradora do km 26, na comunidade Vila do INCRA, disse que não é a primeira vez que precisou de remédio, e sempre que vem na farmácia encontra. “Muito importante ter uma farmácia pública onde atende a população, vim pegar o remédio da minha mãe que é hipertensa, tem problema de diabetes, o medicamento custa muito caro mensal para a família comprar e graças a Deus sempre que procuramos a farmácia tem todos os remédios que precisamos fornecidos pelo SUS.

Os pacientes após receberem o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com a receita em mãos procuram a farmácia para pegar os medicamentos necessários, conforme prescrição médica.

A Coordenadora da farmácia municipal, Antônia Amorim, disse que estão sempre com a farmácia abastecida.

“É uma preocupação da prefeita Fernanda Hassem, manter a farmácia sempre abastecida, temos todos os medicamentos para atender a população, que são fornecidos pelo SUS, no final do mês vamos está fazendo outro pedido para alguns itens que já está ficando pouco na farmácia. Estamos aqui para atender a população que chega com sua receita vindo do médico”. finalizou.