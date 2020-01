O vidente Valter Silva Ferreira, o Valter Arauto, afirmou durante uma entrevista a um jornal local que viu uma vacância por problemas de saúde do governador Gladson Cameli (no caso a saúde mental) permitindo assim que o vice-major Rocha assuma o governo por um tempo.

O vidente fez outras previsões, mas a única que aparentemente irá se concretizar é sobre o possível afastamento do Governador. Valter não entrou em detalhes só mencionou a respeito de uma possível internação por motivo de saúde.

Hoje pode-se perceber que o vidente tinha razão, a saúde mental do governador está um pouco comprometida (segundo informações de um servidor da Casa Civil), mas ele já está tratando disso, pois o que se sabe é que o Governador Gladson Cameli estaria abalado com a situação do estado por achar que seu governo não está dando conta de resolver os problemas que o estado está enfrentando, e com isso o gestor chora muito e estaria sofrendo de insônia, devido um quadro meio depressivo de Gladson, que o servidor afirmou.

Diante da situação psicológica em que o governador Gladson se encontra, o jeito foi buscar ajuda para a saúde mental no United States of America (USA). Só falta o vice-governador assumir o comando do estado durante a ausência do governador Gladson para que a previsão do vidente se cumpra direito.

