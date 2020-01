A prefeita destacou a importância do respeito e compromisso de se trabalhar para garantia de uma sociedade laica e que saiba tolerar

Assessoria – Criada em 2007, a data propõe uma reflexão sobre a importância do Estado laico e o direito individual de professar a fé que desejar.

A prefeita Socorro Neri destacou que nesse momento em que o país passa por divisões cada vez mais acentuadas e acirradas nos mais diversos campos do pensamento, se torna ainda mais importante que as pessoas consigam dialogar e entender que as diferenças ajudam a evoluir. “Nós todos precisamos refletir e nos irmanar na busca pela paz. Precisamos organizar estratégias que construam um ambiente de entendimento e respeito, porque da forma como está todos nós perdemos”, disse.

O procurador do Ministério Público do Estado (MPAC), Sammy Barbosa, disse que o respeito deve balizar sempre as relações humanas e que a pluralidade biológica, cultural, ideológica e de fé são protegidas pela Constituição Federal de 1988.

Plantinhas foram deixadas como Marca da fé e do respeito entre as diferentes religiões. O Procurador do MPE deixou sua mensagem em nome da instituição

O Instituto Ecumênico Fé e Política tem 15 anos e 43 entidades das mais diversas religiões, doutrinas e filosofias de vida e de fé associadas. O secretário-geral da Instituição, padre Mássimo Lombardi, enfatizou que o desafio é acabar com todo o tipo de fundamentalismo. “O fundamentalismo nas igrejas, na política, no relacionamento com as pessoas que pensam de forma diferente, é causa de todas as violências. Então nós, através desse ideal do encontro, da paz e do respeito às diversidades, queremos ser uma pequena semente de entendimento de que tudo pode ser solucionado se nós tivermos respeito ao outro, sobretudo os diferentes”.