A Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensificou nesta segunda-feira, 20, a Operação Tapa-Buracos nas vias da cidade. Nesta segunda fase, serão investidos R$ 750 mil na ação de infraestrutura. O recurso é oriundo da última parcela do convênio de R$ 750 mil, que a gestão firmou com o governo do Estado.

O prefeito Ilderlei Cordeiro foi pessoalmente vistoriar as obras. “Esse recurso foi revertido em insumos utilizados no recapeamento das nossas ruas. Nossas equipes não têm parado, inúmeras frentes de trabalho estão atuando em vários bairros, pois compreendemos a importância de gerar qualidade de vida, segurança e garantir o direito de ir e vir de todos os cruzeirenses. Agradeço a Deus pelas condições necessárias, por termos nos organizado financeiramente para que não falte investimento e assim possamos ampliar os benefícios públicos. Em oito meses, já realizamos mais de 20% do recapeamento das nossas vias, que neste ano foi intensificado”, destacou.

Paralelamente, a gestão de Ilderlei Cordeiro também tem realizado o recapeamento das ruas, por meio de um investimento de R$ 15,5 milhões, que realiza ações de infraestrutura e saneamento. Os bairros também têm recebido mutirões de limpeza, retirada de entulhos, roçagem e sinalização das vias.