O deputado estadual Fagner Calegário (PL) declarou em sua live semanal nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, que o atual governo do Estado vendeu, nas eleições de 2018, uma falsa ilusão sobre a segurança pública.

“O governo vendeu uma ilusão sobre um problema tão complexo como a segurança pública. Não estou fazendo a figura do advogado do diabo não! É que sabíamos que era questão não era só contratar mais policiais ou viaturas”, disse.

Calegário que compõe a base independente na Aleac,.contou que o problema é de cunho social e está em todo país. “O desemprego é o semi produto para o crime. O Acre está acima da média nacional nessa questão”, revelou.

Fagner pontuou que com a população ocupada em postos de trabalho e consumindo, afeta e desestabiliza as organizações criminosas. “Conforme aumentou o desemprego, aumentou a criminalidade. Isso não se resolve em 10 dias. Eu quero saber o que será feito de concreto para mudar essa história”, desabafou.

O representante liberal encerrou falando que a troca no comando da PM do Acre, ainda não surtiu efeito. “Enquanto as pastas forem políticas, não se resolve. Agora eu pergunto, cadê a gestão?”, concluiu. Por Folha do Acre