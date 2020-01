A foto aparecem dois vereadores e o secretário de Educação do município e amigos. Foto do site Juruá em Tempo

O governo de Gladson Cameli já está no estágio de seu fracasso, pois teve o privilégio de adquirir mais de 120 viaturas policiais com o apoio da bancada federal passada e da atual bancada para que as viaturas pudesse atender a população de forma correta.

Mas não é dessa forma que está acontecendo no município de Porto Walter, onde uma viatura de Polícia Civil mal chegou para ser usada em favor da sociedade e já está sendo usada de forma irregular.

O flagrante mostra o veículo oficial sendo utilizado para um possível encontro político na chácara do secretário de Educação do município, Arnoldo Lima, pois na foto aparecem ainda os vereadores Garsone Melo (MDB) e Ado Alci (PSD) e com a legenda “Parceria está cada vez mais forte. Nossa alegria é estar ao lado do povo”, todos estão bem a vontade e a viatura não estava ali a serviço.

Este é só mais um desmando dos muito que acontecem no estado do Acre, no governo de Gladson Cameli, onde os veículos públicos não passam por um controle devido e o patrimônio publico não tem sido cuidado com o devido zelo.

A redação do site 3 de Julho Notícias abre espaço para que um dos envolvidos neste caso possa se manifestar a respeito do assunto e dar maiores explicações para a população.