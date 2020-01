O alojamento está instalado sob as arquibancadas do estádio. — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

Por mais uma temporada o Náuas vai disputar o Campeonato Acreano e não vai mandar os jogos na cidade de origem do clube, Cruzeiro do Sul, no interior do estado, a 648 km de Rio Branco, capital do Acre.

E neste ano, para minimizar as despesas do clube e evitar viagens cansativas constantes de Cruzeiro do Sul para Rio Branco durante o estadual, o clube firmou uma parceria com a Federação de Futebol (FFAC) e está alojado nas dependências do estádio Florestão, um dos palcos da competição.

– Vamos economizar muito, então tornou a logística mais prática, mais barata. Então, por isso foi a decisão da gente ficar aqui. Jogar um pouco triste por estar longe da nossa torcida, mas sei que de lá eles vão estar acompanhando – afirma o presidente do Cacique do Juruá, Zacarias Lopes.

A maior parte do elenco, de 19 jogadores, é formada por atletas da região Sul do país. E mesmo com o calor que assola a capital acreana diariamente, o chimarrão não é deixado de lado. E para suportar a saudade de casa, eles se apegam à fé e à expectativa de fazer um bom campeonato.

Zacarias Lopes, presidente do Náuas — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

– Somos todos bem jovens, mas já viemos com o objetivo de ganhar, de ser campeão. É um desafio muito bom pra nós. Pela pouca idade vai ser uma grande experiência, vamos ter bastante jogos contra jogadores mais experientes e isso vai nos dar mais bagagem, mais rodagem – conta.

O responsável por comandar a equipe é o treinador Mauro de Lazzari, que estava no futebol paranaense.

– Trouxemos além de jogadores, nós trouxemos também a comissão técnica. Estamos com 19 jogadores e três integrantes da comissão técnica. Conheço a todos eles e são grandes promessas – destaca.

O Náuas está no grupo B do Campeonato Acreano, ao lado de Galvez, Humaitá, Independência e Vasco-AC. A estreia no estadual será no dia 2 de fevereiro, jogando em “casa”, no estádio Florestão, diante do Galvez. A partida será às 17h (do Acre). Por Globo Esporte Acre

Técnico Mauro de Lazzari estava no futebol paranaense antes de acertar com o Náuas — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre