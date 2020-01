O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, esteve reunido na manhã desta segunda-feira (20), com algumas lideranças do município do Bujari, dentre eles estavam o secretário de educação do município, e a suplente de vereadora, Maria do Rosário.

Durante a reunião foi discutido assuntos relacionados ao fortalecimento do partido no município e também manter o diálogo com as demais siglas partidárias, que é de suma importância em um processo eleitoral, tendo em vista que o secretário de educação do Bujari é presidente do Democratas.

E para a alegria do PROS, o presidente Dêda filiou nesta manhã, a suplente de vereadora, Maria do Rosário, que agora somará no fortalecimento e crescimento do partido no município.

“Cada pessoa que nós da executiva do PROS filiamos, nós consideramos uma grande conquista para o partido, como é o caso da nossa querida amiga Maria do Rosário, que vem compôr o partido e nós ficamos muito felizes com a vinda dela, esperamos que ela se sinta acolhida no nosso grupo e estamos trabalhando para filiar mais pessoas no partido para que assim possamos alcançar nosso objetivo”, concluiu Dêda.