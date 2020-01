Prefeitura de Cruzeiro do Sul construiu e reformou mais de 30 escolas...

No Rio Juruá Mirim, região visitada semana passada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, apenas três escolas ainda não receberam as melhorias. Situação que em breve será revertida, como planeja o próprio gestor do Município.