A equipe do Programa Bolsa Família do município de Brasiléia realiza atualização do Bolsa Família e do Benéficio de Prestação Continuada (BPC) às famílias beneficiárias, que devem comparecer à Secretaria de Assistência Social, localizada na Avenida Prefeito Rolando Moreira, próximo à Ponte Wilson Pinheiro, com todos os documentos pessoais da família.

Somente no município, o programa possui 5.129 famílias cadastradas e destas, 3.193 recebem o benefício do Bolsa Família e o Benéfico de Prestação Continuada.

A Coordenadora do Bolsa Família em Brasiléia Kerolai Ferreira disse que todas as famílias do Benefício de Prestação Continuada devem comparecer o mais rápido possível para atualização.

“Esse benefício é para famílias com algum tipo de deficiência ou idoso, e tem que realizar atualização o mais rápido possível, pois podem ter o benefício bloqueado pelo INSS, e o Bolsa Família também devem fazer atualização principalmente sobre a pesagem nas unidades de saúde, uma vez que mais de mil famílias encontram-se com pendência na pesagem e podem ter o benefício suspenso também”, disse a coordenadora.

O Programa Bolsa Família foi criado pela Lei nº. 10.836/2004 e unificou os procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal. O objetivo do programa é combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias, promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local.