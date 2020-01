A viagem do prefeito Ilderlei Cordeiro e comitiva às comunidades do Rio Juruá Mirim resultou na entrega de materiais agrícolas aos ribeirinhos. Ao todo, 14 localidades foram beneficiadas com equipamentos adquiridos por meio de emendas parlamentares do senador Sérgio Petecão, deputado federal Alan Rick e ex-senador, atual governador, Gladson Cameli.

Os produtores foram contemplados com seguintes equipamentos: nove roçadeiras, 42 plantadeiras manuais (matracas), duas engenhocas de cana de açúcar, três peladeiras de arroz, três debulhadores de milho, sete motores, um triturador de grãos e silagem, 25 motores, 25 macacos de 20 toneladas, 50 chapas de casa de farinha, 25 bolas de catitu, 25 peneiras, 25 caixas d’águas.

“Esses equipamentos foram adquiridos graças às articulações que fizemos e o apoio da nossa bancada federal. O trabalho quando é feito com seriedade e compromisso dá frutos e beneficia a população. Em breve, visitaremos outras comunidades para levar investimentos”, frisou o prefeito Ilderlei Cordeiro.