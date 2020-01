Preparação do Independência para Campeonato Acreano será no estádio Álvaro Felício Abrahão, em Xapuri — Foto: João Paulo Maia

Após firmar um acordo com empresários do município de Xapuri, no interior do Acre, para uma parceira durante a temporada, o Independência vai disputar o Campeonato Acreano. O presidente José Eugênio Leão Braga, o Macapá, confirmou, neste domingo (19), que o Tricolor de Aço já tem elenco e sede para treinamentos definidos.

De acordo com o dirigente, ficou acertado entre à diretoria do clube e os empresários, que a preparação para o estadual seguirá sendo feita em Xapuri, no estádio Municipal Álvaro Felício Abrahão. Os jogadores que compõe o elenco já vinham realizando treinamentos antes mesmo da parceria ser firmada.

– O elenco tem mais ou menos de 20 a 25 (jogadores). Profissional a maioria não é, mas vão ser agora – explica o presidente.

De acordo com Macapá, a comissão técnica será definida nesta segunda-feira (20) e depois os atletas serão avaliados. O técnico Illimani Suares, que comandou o clube em 2019, não tem o cargo garantido. Por Globo Esporte Acre José Eugênio Leão Braga, Macapá, presidente do Independência — Foto: Duaine Rodrigues