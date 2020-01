Edson Maria, o Som, técnico do Humaitá — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

O Humaitá venceu o Fluminense da Bahia por 3 a 1, em um jogo-treino neste sábado (18), no Campo do Juventus, em Rio Branco (AC). Os gols do Tourão de Porto Acre foram marcados pelos atacantes Samuel, duas vezes e Gilberto. Esse foi o segundo teste do Humaitá, antes da estreia no Campeonato Acreano.

Apesar das vitória, o técnico Edson Maria, o Som, não ficou muito satisfeito com o desempenho do time, apesar de reconhecer uma evolução da equipe. De acordo com ele, fisicamente o elenco já está em um nível ideal para estreia no estadual, mas taticamente ainda não.

– Precisa melhorar muito ainda (taticamente). Na saída de bola, na recomposição. Na questão física tá tranquilo, a gente consegue chegar no ponto ideal até o dia do jogo – disse.

O time iniciou a partida escalado com: Daniel, Jojo, Soldado, Carnaúba, Bruno, Rogério, Mandin, Renan, Neto, Gilberto e Alemão. Durante a partida, o técnico fez algumas alterações e testes na equipe. Por Globo esporte Acre