Diante da violência extrema que está acontecendo no estado do Acre, internautas resgataram um vídeo, onde Gladson Cameli aparece exaltando Major Rocha afirmando que o vice-governador era especialista em Segurança Pública.

O esforço do Gladson em trazer o Major Rocha para cuidar da segurança pública e ajudar a combater o crime com todas as forças, parece ter sido em vão diante do atual cenário.

O vice-governador, em sua oportunidade no vídeo, “especialista” Rocha, deu continuidade no engano daquela propaganda paraguaia, afirmando que iriam dar um choque de segurança já nos primeiros meses e a população iria sentir a diferença.

Após quase 13 meses deste desastroso governo, a população realmente está chocada, não pelo choque de segurança que eles prometeram, mas sim pelo oposto daquilo que foi dito em campanha.

Cadê o choque de segurança que o especialista Rocha prometeu dar na população, durante a campanha? Até agora não cumpriu e a população está esperando!!! Um ano já passou e até agora nada…

Como neste governo, para tudo eles acham um culpado que não seja eles, é provável que Rocha afirme que o choque de segurança não aconteceu por culpa da energisa (ironicamente falando). Assim como Ulysses culpou a imprensa. É cada uma!!!

Veja o Vídeo: