Os serviços de recapeamento das ruas de Cruzeiro do Sul segue a todo vapor. Nos últimos oito meses, mais de 20% da cidade recebeu pavimentação. O planejamento é para que neste ano a ação seja fortemente ampliada.

A forma de gestão de Ilderlei Cordeiro tem agradado a população, em especial os comerciantes, que reconhece a importância das obras de infraestrutura no Município. Segundo a comerciante do Telégrafo, Ana Maria, a avaliação é positiva.

“A nossa rua é estreita, quando um cliente estaciona o carro, fica díficil para outro veículo passar. Com a pavimentação da via, fica bom para o meu comércio, para mim e para os outros moradores. Todos ganhamos”, disse a empreendedora.

O comerciante Marcos Vinícius da Silva também partilha da mesma opinião que Ana. “Aqui é um ponto de venda e uma rua pavimentada, atrai mais compradores e melhora as nossas vendas. Isso gera qualidade vida para todos os moradores”, disse.

Na manhã desta segunda-feira, 20, o prefeito vistoriou as ações de infraestrutura, nas diversas frentes de trabalho, de Cruzeiro do Sul. “Nossas equipes não têm parado. Estamos realizando a retirada dos borrachudos, para em seguida fazer o recapeamento com polímero. Nossas ações vão contemplar todos os bairros”, frisou o prefeito.