Os partidos que compõem o arco de aliança da atual administração de Jordão, ou seja, PT, PCdoB que administra o município, PSB e PDT , através de suas lideranças realizaram uma grande plenária na tarde de sábado, 18, para selar mais um acordo de união na disputa do pleito de 2020.

O encontro reuniu as lideranças locais das respectivas siglas e o nomes que se declararam pré-candidatos ao executivo. O encontro também contou com a participação do deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da ALEAC, e do secretário de educação de Rio Branco e ex-deputado federal , Moisés Diniz.

Os discursos dos líderes partidários foram favoráveis a manutenção da aliança que tem sido vitoriosa da disputa pela prefeitura desde 2004. Isto é, são 16 anos de vitorioso do mesmo grupo político devido a unidade partidária.

O deputado estadual Jenilson, que tem trabalhado pela manutenção das alianças entorno dos partidos alinhados com a causa social, salientou que a unidade partidária e de suas lideranças tem sido a chave do sucesso.” O primeiro segredo do sucesso da vitória desses partidos tem sido a boa administração que vem fazendo em Jordão, mas também a aliança que já perdura há mais de uma década”.

O deputado defendeu também que cada partido e filiado tem o direito de pôr seu nome para ser discutido dentro da aliança, mas que a escolha deve ser baseada no nome que mais agrega os líderes e do eleitor jordanenses.

“No processo político democrático, cada sigla e filiado tem o direito de apresentar seu nome para ser discutido, mas o importante é termos o discernimento de fazer uma escolha que agregue a todos”.