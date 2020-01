Segundo informações de uma testemunha, vários homens armados chegaram no local em uma caminhonete modelo Hilux de cor branca, desceram do veículo e efetuaram vários disparos em direção do jovem, que foi ferido com um tiro na cabeça.

A casa do rapaz foi atingida por outros 20 disparos, possivelmente efetuados com armas de fogo calibre 12. Após a ação, os bandidos entraram no veículo e gritaram que eram membros da facção Bonde dos 13, em seguida, fugiram do local.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. O rapaz chegou no PS entubado.

Policiais militares também estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas eles não foram presos até o momento.

Além de ferir o rapaz, os mesmos homens da caminhonete teriam matado seis pessoas em um bar também na Transacreana. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações dos casos. Por Ecos da Notícias