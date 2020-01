Ao reorganizar a estrutura da máquina administrativa, o prefeito Ilderlei Cordeiro tem buscado fazer o melhor para melhorar a cidade de Cruzeiro do Sul e ao mesmo tempo não cometer crimes de improbidade administrativa, como fizeram alguns ex-gestores que passaram pela prefeitura municipal.

Ao desligar alguns trabalhadores da secretaria de obras que eram contratados pela CBNC, que presta serviços para o município, ouve alguns contratempos que por sinal já foram solucionados pela administração.

Se utilizando da questão, o vereador Romário Tavares do MDB foi visto jantando com um trabalhador dos que foram desligados em um restaurante da cidade. Nada demais jantar em companhia de alguém, mas seria muita coincidência isso ocorrer no mesmo período e com um dos envolvidos.

O vereador esqueceu de quando o seu padrinho político Vagner Sales saiu da gestão e deixou além de salários em atraso; 400 trabalhadores sem rescisões contratais, estas foram todas pagas pelo sucessor Ilderlei Cordeiro, que assumiu essas e outras dívidas deixada.

Administração moderna de Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima incomoda quem tenta voltar a mandar na prefeitura e transformar o poder em algo de si.

Quanto aos vereadores, que deixam de fazer seu trabalho e se concentram em tentar desgastar a imagem do prefeito, a população está de olho e tão logo os julgará nas urnas eleitorais.