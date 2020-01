A redação do site 3 de Julho notícias recebeu com exclusividade o vídeo que mostra o momento exato em que o caminhão baú colide contra a aeronave do governo.

O vídeo mostra que o acidente aconteceu no momento em que o helicóptero tentava pegar voo na BR-364 em frente ao correntão, local onde o fluxo de veículos grande é muito intenso.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo ll: