Estimular o aprendizado e aperfeiçoamento dos conceitos de liderança, apresentar técnicas de comunicação e de prevenção e resolução de conflitos e promover a gestão de pessoas em ambientes com grande complexidade de funções, são alguns dos assuntos que serão abordados no treinamento imersivo “O Segredo da Liderança”, que será realizado nos próximos dias 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, no Hotel Holiday Inn.

Promovido pela D’NEK Consultoria, o treinamento está em sua terceira edição, e tem como público alvo empresários, gerentes, vendedores, atendentes, professores, secretárias, profissionais liberais, políticos, líderes religiosos, agentes do terceiro setor, assessores, advogados, estudantes, supervisores e demais funções de liderança.

Com intuito de despertar o interesse nos participantes pela construção de equipes de alto desempenho, proporcionando-os condições de destaque profissional, maximizando a otimização de seu tempo no trabalho, o curso em 2019 foi aplicado para 13 empresas, capacitando mais de 50 pessoas.

Esta imersão traz os melhores aspectos da vivência em liderança, usando ferramentas de programação neurolinguística, coaching, oratória, mediação de conflitos, vendas e relacionamento interpessoal. Mergulhamos por trinta e quatro horas, desconectados do mundo externo, buscando o nosso próprio segredo da liderança”, ressalta Daniel Ribeiro.

O treinamento será ministrado pelos profissionais: Daniel Ribeiro, Andréa Zílio, Yuri Utida, Gabriela Lima e Kelline Oliveira. São inúmeras dinâmicas aplicadas com foco em ampliar as capacidades do participante em interagir com pessoas, liderar, aplicar técnicas de comunicação, estimular mindset de líder, convergir raciocínios para otimizar tempo com técnicas de PNL, Coaching e Mentoring.

O caráter imersivo faz com que a turma mergulhe profundamente nos aspectos mais úteis da Liderança, abrindo mão de discussões supérfluas, exaltando a prática, a aplicabilidade e a multiplicação do conhecimento nas mais variadas equipes de alto desempenho que acessem.