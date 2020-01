O Presidente do Partido Republicano da Ordem Social, Dêda, esteve reunido na noite desta sexta-feira com a executiva do PROS do município do Bujari para tratar de assuntos de interesse da sigla.

Além das executivas estadual e municipal, participaram também da reunião várias lideranças da comunidade fumaça, localizada na zona rural do Bujari, a reunião aconteceu na sede do Partido localizada em Rio Branco.

Na ocasião, os presentes discutiram a respeito da reivindicação de melhoramento para a comunidade fumaça e também o fortalecimento do PROS na Bujari, haja vista que o processo eleitoral está às portas.

“Nós da executiva do PROS estamos nos reunindo com frequência para permanecermos organizados e também para discutir o que é necessário fazer nos municípios para que o nosso partido tenha um bom desempenho nesta eleição e é sempre um grande prazer poder receber os nosso companheiro no nosso diretório para para assim podermos dialogar e trocar idéias”, concluiu Dêda.