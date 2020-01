O edital, com todas as informações e anexos para a inscrição, pode ser acessado no site culturaniteroi.com.br (http://bit.ly/PremioNacionalChicoMendes). As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas via carta registrada (ou Sedex) endereçada a Fundação de Arte de Niterói ou diretamente na sede da instituição (Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, Niterói-RJ).

Promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Arte de Niterói (FAN), a iniciativa vai premiar as melhores matérias sobre o tema ambiental publicadas em jornais, rádios, revistas, TVs e Redes Sociais, em veículos brasileiros. O regulamento prevê também a participação de universitários na área de Jornalismo, que tenham matérias publicadas ou a serem veiculadas e ainda uma categoria específica para produções locais, voltadas para a cidade de Niterói.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas, Mário Sousa, ressalta que no momento preocupante que o País atravessa, com o desmonte das políticas ambientais na área federal, o Prêmio é uma oportunidade que se abre para os jornalistas colocarem em pauta esta questão tão importante e urgente.

O Prêmio de Jornalismo Ambiental Chico Mendes foi aprovado durante o Congresso Nacional de Jornalistas, organizado pela Federação Nacional de Jornalistas em 2019, no Acre, e conta com apoio da Prefeitura de Niterói, além da ONU e Associação Brasileira de Imprensa.

Informações pelos telefones: (21) 2719-9900 – ramal 226 (FAN), das 10h às 17h; (21) 2722-2144, das 9h às 17h (Sindicato dos Jornalistas do Estado do RJ); pelo e-mail: jornalistasfluminenses@gmail.com. Acompanhe também pelo site do Sindicato: sindicatojornalistas.org.br

Mário Sousa- Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro- 21997567379 – mariojsousa1@gmail.com