A viagem se iniciou às 5h30 no porto de Cruzeiro do Sul, na última quarta-feira, 15, e se encerrou no fim da tarde desta sexta-feira, 17. Além de secretários municipais e gestores públicos, o prefeito contou com a participação dos vereadores João Keleu, Mariazinha Soriano e Chaguinha do Povo.

Com seu jeito humilde e transparente de governar, Ilderlei parou em todas as comunidades, a começar pela Vista Alegre, finalizando o percurso na Boa Vista, última localidade do Rio Juruá Mirim. Recebido com carinho pelos ribeirinhos, o prefeito fez questão de levantar demandas e encaminhar ações que impactem positivamente a vida dos cruzeirenses.

“Foram três dias de boa receptividade e diálogos produtivos com as famílias. A gente gestão busca se preparar para o futuro, cuidando do presente. No Rio Juruá Mirim desenvolvemos o programa que leva educação às crianças, para isso contratamos mais cinco profissionais da área e barqueiros, geramos emprego e renda”, frisou o prefeito.

No Rio Juruá Mirim muitos são os investimentos, a exemplo das escolas rurais que receberam melhorias, possuem poços artesianos, banheiros de alvenaria e das que ainda serão contempladas neste ano. No local, a produção de milho e cana de açúcar se destacam, os produtores recebem incentivo do Município.

A ida do prefeito resultou na entrega de equipamentos agrícolas às comunidades, como kits de casa de farinha, roçadeiras, engenhocas para impulsionar a produção com a cana de açúcar, plantadeiras, descascadoras de arroz, debulhadoras de milho, entre outros materiais adquiridos com emendas do senador Sérgio Petecão, deputado federal Alan Rick e do ex-senador, atual governador, Gladson Cameli. Também houveram atendimentos de saúde, por meio do Programa Saúde Itinerante que levou atendimento médico e uma gama de serviços à população.

Reconhecimento

Muitas foram as demandas apresentadas pela população, mas muitas também foram os reconhecimentos à gestão participativa de Ilderlei Cordeiro. As lideranças e ribeirinhos fizeram questão de externar seu respeito, como é o caso do presidente da Associação Extrativista Unidos para Vencer da Prainha 1, Adelino de Lima.

“A presença do prefeito é muito importante, pois a vinda dele promove boas mudanças para a comunidade. É motivo de agradecimento por ter ele vindo e constatar pessoalmente o que nós estamos precisando. Ficamos muito felizes de receber o prefeito na nossa cidade”, afirmou Adelino.

Segundo o morador da comunidade Santo Antônio, Antônio Nivaldo, a presença do gestor maior do Município trouxe desdobramentos. “O prefeito nos assegurou kits de farinha e isso é muito importante para nós. Ficamos lisonjeados em recebê-lo”, disse.

Opinião do Parlamento

Os três vereadores vivenciaram todas as experiências da comitiva do prefeito e assim puderam conhecer mais de perto a realidade da população da zona rural e ribeirinhas de Cruzeiro do Sul.

Para o vereador Chaguinha do Povo, a gestão de Ilderlei é democrática. “Eu não conhecia a realidade dos moradores do Rio Juruá Mirim e puder fazer isso acompanhando essa caravana do prefeito. Continuaremos lutando no Legislativo por ainda mais melhorias para os nossos ribeirinhos”, disse

A vereadora Mariazinha Soriano agradeceu a receptividade. “O povo nos ouviu e nos abraçou e é assim, juntos, que vamos construindo uma história de melhorias para a população do Rio Juruá Mirim.

O sentimento é compartilhado pelo parlamentar João Keleu. “Fizemos uma viagem muito positiva, repleta de benefícios. Parabenizo do fundo o meu coração o prefeito Ilderlei Cordeiro”.