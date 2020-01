Assessoria – O Prefeito Bira Vasconcelos, realizou uma série de atendimentos ao público em seu gabinete na praça de eventos municipal, para conversar e ouvir reivindicações da população xapuriense.

A ação atende especificamente à população, e busca aproximar a comunidade com a Prefeitura, dando uma atenção especial a cada pessoa recebida.

“É gratificante fazer um trabalho como esse, onde atendemos pessoas individualmente ou até grupos que tem suas sugestões ou necessitam da ajuda da prefeitura, nossos secretários também estão interligados com esta ação. Para aqueles casos que não está ao nosso alcance, nós orientamos e fazemos o devido encaminhamento”, explicou o prefeito.

Dezenas de populares estiveram no gabinete conversando com o prefeito, elogiando a administração do prefeito, sugerindo melhorias e reivindicando ações nos seus bairros. Para Bira, o objetivo é estreitar as relações com os munícipes, ouvir suas demandas e dar uma resposta aos pedidos de forma mais célere.