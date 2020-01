O corpo do idoso João Vianer Amâncio de Souza, de 67 anos, foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (17), às margens do Igarapé Preguiça, na Colonia São Francisco, na zona rural do município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo informações da família da vítima, o idoso saiu cedo de casa para pescar, mas como passou muito tempo sem retornar para sua residência, o filho do homem foi a sua procura e acabou encontrando João debaixo de uma canoa. Parte da embarcação e estava naufragada.

Policiais militares estiveram no local e constataram que o pescador estava sem vida. Os PMs isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, para os exames cadavéricos.

Ainda segundo a família da vítima, recentemente a João havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e essa pode ter sido uma das causas da morte do idoso no igarapé.

Mesmo com essa informação, o delegado Alexnaldo Batista disse à reportagem que a Polícia Civil vai aguardar as perícias e exames necessários para definição da causa do óbito e poderá, se for preciso, realizar uma investigação do fato.