Guarnições do 1º Batalhão prenderam quatro pessoas e apreenderam uma adolescente, após cometimento de roubo.

Segundo informações da guarnição, os militares foram acionados via CIOSP para atendimento de um roubo.

Ao chegar ao local, com a ajuda do rastreador do celular da vítima, a equipe conseguiu chegar aos autores do roubo.

No endereço indicado pelo rastreador foi localizado no interior do veículo, uma arma de fogo e uma faca, além do aparelho celular roubado. No local também foi verificado que um dos autores era foragido da justiça.

A equipe deu voz de prisão e todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.