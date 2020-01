Ainda cumprindo agenda institucional, a Prefeita Fernanda e o Secretário de Finanças, Tadeu Hassem, estiveram reunidos com o Secretário de Estado de Saúde Alysson Bestene, e equipe técnica Drª. Paula Morrera Sec. Adjunto e Sec. Administrativo Paulo Justino. Dentre as pautas, a Prefeita solicitou um atendimento regional de hemodiálise em Brasileia, tendo em vista que somente no município, tem 17 pacientes que precisam se deslocar até Rio Branco três vezes por semana e acontecendo esse atendimento em Brasileia, contemplaria os municípios do Alto Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

“Tivemos uma agenda positiva com secretario Alysson que nós atendeu, e com certeza vamos ter boas parcerias para atender a população de Brasileia que tanto precisa, na área da hemodiálise que toda semana temos que fazer os pacientes para Rio Branco três vezes na semana, então o atendimento acontecendo em Brasileia atende todo o Alto Acre, agradecemos todo apoio do governo do estado”, destacou a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem.

Solicitou ainda o tratamento para as crianças autistas, atendimento especializado para 17 crianças cadastradas com microcefalia, disponibilizando atendimentos nas especialidades de neurologia e fisioterapia.

O Secretário sinalizou positivamente, com previsão pra que até o mês de abril o atendimento de hemodiálise já seja disponibilizado em Brasileia para o atendimento regional.

A Prefeita Fernanda Hassem também reforçou o pedido ao Governo do Estado, através da SESACRE, com relação ao hospital Wildy Viana, para que o mesmo atenda a população com as condições adequadas. É a gestão municipal buscando a parceria do Estado para ofertar saúde de qualidade a toda a população.