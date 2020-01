O governador Gladson Cameli (PP), no decorrer do seu primeiro ano de mandato conseguiu se destacar como o pior governador em todo o Brasil devido ao desempenho abaixo da média e principalmente referente ao não cumprimento de suas promessas. Você tem noção do que isso significa?

O Governador pegou um estado bastante comprometido em quase todas as áreas e ao invés de mostrar que está no poder para trabalhar e levar os assuntos de estado muito a sério, Gladson prefere mostrar o seu lado irônico nos momentos mais impróprios como se pode perceber no vídeo abaixo.

Muito já sabem que não dá para levar a sério o que o governador Gladson fala, onde nomeia de manhã e exonera a tarde, firma compromissos no qual não tem cumprido e ainda determina aquilo que não está ao seu alcance, como foi o caso dos produtores rurais, onde Gladson afirmou que podia desmatar que não ia pagar multas, mas agora que muitos desmataram e queimaram parte de suas propriedades rurais para fazer pastou ou plantar, o IMAC multou e o produtores estão em busca de negociar esta conta que o governador afirmou que eles não iam pagar, mas a verdade é que quem foi multado vai pagar sim.

Vários outros exemplos temos para levar em consideração, como os muitos manifestos que aconteceram em 2019 devido o governador Gladson Cameli firmar compromissos e não honra-los, inclusive temos a exemplo o primeiro manifesto de 2020, que se deu por conta da falta de compromisso e honradez de sua palavra do governador para com a classe da polícia penal.

Mas enquanto isso, o governador Gladson está caxingando durante eventos, fazendo discursos descontraído e não se sabe se este ano as muitas doses de viagens vão se repetir como foi em 2019, mas uma coisa é certa é hora de crescer comportamentalmente.

Veja o Vídeo: