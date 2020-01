Estiveram reunidos com Presidente do DEPASA Josenil Costa e equipe técnica, buscando melhorias para Brasiléia, especificamente sobre o abastecimento de água que tem tido problemas nos bairros, principalmente no Leonardo Barbosa.

A gestão municipal reconhece o árduo trabalho que a equipe do Depasa local tem feito para atender a população da melhor forma, no entanto o objetivo da reunião é verificar a possibilidade da gestão municipal está colaborando para evitar que outros bairros tenham dificuldades no abastecimento.

Além de melhoria no abastecimento de água em Brasiléia, a Prefeita solicitou que o órgão estadual veja a possibilidade de expansão da rede de abastecimento de água para o Bairro Nazaré, que até o momento não dispõe desse serviço de fundamental importância, sendo disponibilizada pela prefeitura, uma caixa d’água comunitária, abastecida pela equipe municipal.

Na conversa, o diretor do Depasa se comprometeu em está mandando uma equipe na próxima semana para que juntos, Governo e Prefeitura, possam trazer melhorias no abastecimento de água ofertado à população.

“Trouxemos as nossas demandas de Brasiléia, tendo em vista que o abastecimento de água é de fundamental importância para todos. Nós reconhecemos o trabalho e o esforço da equipe do Depasa em Brasiléia, e viemos reivindicar junto ao Governo do Estado, através do Depasa, o efetivo abastecimento. Outra solicitação foi a expansão do abastecimento de água para os moradores do Nazaré. Estamos voltando bastante otimistas e agradecemos ao diretor do Depasa pela receptividade e parceria”, finalizou a Prefeita Fernanda Hassem.