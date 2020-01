Revoltada com o atraso do pagamento do salário de dezembro, a servidora do Hospital do Juruá, Camila Alencar usou as suas redes sociais para cobrar o governador Gladson Cameli (PP) sobre repasse de verba para a Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), instituição que coordena a unidade.

“Senhor governador queremos saber quando a Sesacre irá pagar a Anssau, porque os servidores do Hospital do Juruá precisam pagar suas contas e comer. Não é justo senhor abrir a boca e dizer que tem dinheiro na saúde e nós ficarmos sem receber o nosso salário há um mês e meio”, protestou Camila.

Ainda segundo a servidora a unidade hospitalar em que trabalha é a única que “ainda funciona no Acre. Não é 100%, mas pelo menos com a gestão das freiras tem dado certo”, frisou.

A servidora questionou um pronunciamento de Gladson. “Em uma entrevista em uma rádio local, o senhor governador foi irônico com as irmãs, deu a entender que estava chateado com a gestão das freiras. Elas não têm culpa se os funcionários vão na mídia fazer denúncia, pague o repasse que tudo vai ficar bem, sem precisar ir pra mídia. Fica a dica”, ameaçou.

Por Juruá em Tempo