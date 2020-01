Uma drogaria em Rio Branco, que fica no bairro Manoel Julião, em uma das ruas mais movimentadas do conjunto, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (16) por dois homens em uma moto. As câmeras de segurança flagraram toda a ação.

De acordo com as informações, os dois homens chegaram em uma moto e um deles, armado, abordou a funcionária que estava no balcão.

“O modus operandi é o mesmo; de moto e anunciando o assalto. Levaram R$ 220 e o relógio de uma funcionária”, contou uma das vítimas.

As imagens conseguiram pegar toda a movimentação, placa e rosto do suspeito que entra armado no estabelecimento. O vídeo deve ajudar na localização da dupla. Do G1 Ac