O deputado estadual Luiz Tchê (PDT) conseguiu emplacar mais um integrante da sua família no governo de Gladson Cameli (PP). Desta vez a sorteada com um alto cargo foi a nora do parlamentar, Paola Fernanda Daniel.

Paola foi nomeada nada menos que um cargo de diretora executiva da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), com salário de R$ 16 mil reis.

A nora de Tchê já havia assumido cargo na Prefeitura de Rio Branco, onde foi secretária de Meio Ambiente, mas acabou demitida pela prefeita Socorro Neri em maio de 2019.

Vale lembrar que está não é a primeira integrante da família de Tchê a assumir cargo no governo Cameli. A esposa do deputado, Nara Regina Sandri Schafer, foi chefe de departamento até setembro do ano passado e um irmão, Adinã Marcel Schafer é nomeado em uma CEC 5.

Com informações da Folha do Acre.