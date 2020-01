Vereador João Marcos Luz diz que ainda acredita em apoio do governo,...

Vereador João Marcos Luz diz que ainda acredita em apoio do governo, à Roberto Duarte e critica aposta em candidaturas do ex-petistas Minoru Kimpara

Esse clima de arranhões e trocas de farpas, é só o início do quem vem por aí, o deputado Roberto Duarte é um ferrenho contra as atitudes do Governo Cameli na Aleac.