Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do AC diz sofrer ameaças de morte — Foto: Aline Vieira/Rede Amazônica Acre

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Lucas Gomes, diz que tem recebido várias ameaças de morte desde o ano passado e que também é alvo de perfis falsos nas redes sociais. Gomes afirma que já formalizou as denúncias e aguarda as investigações.

Desde que assumiu a direção do instituto, novas regras foram estabelecidas dentro das unidades prisionais do estado. Uma portaria com mudanças nos horários de visitas e outras alterações foi publicada no Diário Oficial do Acre (DOE) no mês de março.

As mudanças causaram revolta nos parentes e amigos dos presos, que chegaram a fechar a BR-364 e até o Centro de Rio Branco. Em setembro do ano passado, o consumo de cigarros passou a ser proibido nos presídios do estado.

No mês de julho, o Iapen-AC já havia proibido a entrada de cigarros e comida durante as visitas íntimas do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco. A resolução proíbe também o consumo de cigarros por servidores públicos nas dependências das unidades.

“Desde o início do ano passado, quando a gente resolveu tomar algumas medidas mais enérgicas, no sentido de recuperar a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais do Acre, várias ameaças foram detectadas. Seja pela nossa inteligência, por informações de terceiros, seja por cartas apreendidas dentro do presídio e algumas cartas saindo do presídio com esse teor”, afirma Gomes.

Mesmo com as denúncias formalizadas, o presidente diz que nenhum suspeito foi preso até esta quarta-feira (15).

“Mais recentemente, como não conseguiram executar esse plano, eles também têm feito ataques contra a moral, contra nossa honra, em redes sociais, com perfis falsos, justamente para tentar descredibilizar nosso trabalho que vem, graças a Deus, mostrando resultados. Desde o início, a gente formalizou denúncia, mas recentemente também formalizei denúncia sobre esses perfis no sentido de identificar os autores”, diz.

Em sua rede social, Gomes postou um desabafo sobre as ameaças. “Não bastassem as tentativas e ameaças contra a minha vida, o crime organizado atenta agora contra a minha honra, utilizando perfis falsos em redes sociais. Creio na Justiça divina, como creio na Justiça humana. Por isso trabalho com a convicção de que nada passará em branco”. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre