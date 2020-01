O veículo foi encontrado nesta semana, no Ramal do Triunfo, na rodovia AC-40, próximo à empresa Ribeirágua, em Senador Guiomard, interior do Acre.

A caminhonete havia sido roubada no dia 28 de dezembro de 2019, no Bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. O carro estava com placas clonadas (placa de outra caminhonete do mesmo modelo).

A polícia suspeita que o veículo seria levado à fronteira, pois, a caminhonete estava escondida e os criminosos tentariam passar na barreira policial no primeiro descuido dos militares.

Após o veículo ser localizado, foi removido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, para que seja restituído ao proprietário.