A decisão de descentralizar o agendamento e recebimento dos exames realizados no Centro de Diagnósticos de Cruzeiro do Sul agradou a população, que reconhece a eficiência e agilidade do serviço de saúde municipal.

Há mais de um ano, os pacientes realizam os agendamentos e recebem o resultado dos seus exames nas unidades básicas de saúde mais próximos de suas residências. A medida adotada na gestão de Ilderlei Cordeiro gerou mais celeridade nos atendimentos e economia aos cofres públicos.

“Um atendimento de excelência, pois não tem tumulto de gente e é tudo muito organizado”, opinou a servidora pública, Regina Paiva, que foi ao Centro de Diagnósticos nesta quarta-feira, 15.

O sentimento de satisfação também é compartilhado pela dona de casa, Maria José. “Esta é terceira vez que venho aqui e sou muito bem atendida. Não tem confusão, tudo em ordem e eu sempre saio satisfeita”, disse.

Segundo o coordenador da instituição, Antônio Carlos de Souza, os resultados são diversos. “Antes, o laboratório arcava com muitas despesas. Com o levantamento de 2019, constatamos que as pessoas tiveram mais acesso ao resultado dos seus exames, ou seja, foram buscá-los. Antes, o laboratório arquiva entre 10 mil a 15 mil exames por ano e com essa descentralização, nós encaminhamos os resultados aos postos de saúde”, salientou.

O número de exames arquivados, que os pacientes não aparecem para receber, caiu de 15 mil para 1.892 exames ano. A expectativa é que o número continue reduzindo. Outro avanço se dá em relação aos atendimentos na zona rural.

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura implantou a coleta de exames nas unidades mais longínquas, a exemplo do Alto Paraná do Pentecoste e Rio Liberdade. No bairro do Miritizal também foi instalado um mini laboratório, a fim de atender as necessidades da população.

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, em 2019 foram realizados mais de 360 mil exames em Cruzeiro do Sul.