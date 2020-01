Alan Souza Silva, de 35 anos, cometeu suicídio, na madrugada desta quarta-feira (15), na Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo os policiais, Alan foi preso às 2h da madrugada, após se envolver em uma briga familiar e fazer ameaças. Por volta das 5h, os agentes encontraram ele enforcado e sem vida. Alan usou a própria roupa para se matar.

Os policiais isolaram a área até a chegada da perícia criminalística. O corpo foi levado ao IML, para os exames cadavéricos. A investigação ficará a cargo da própria Polícia Civil.