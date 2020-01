O casal gaúcho Tiago Bueno e Manuela da Costa está em Cruzeiro do Sul, após passarem por vários estados brasileiros. Nesta terça-feira, 14, foram recebidos pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, a quem teceram elogios pela simplicidade e simpatia.

Tiago e Manuela estão desenvolvendo um trabalho de pesquisa, que vai resultar num e-book. Saíram do Rio Grande do Sul e optaram em fazer todo o percurso pegando carona, conversando e conhecendo as pessoas.

No Acre estiveram junto ao povo huni kuin, do Alto Rio Jordão, e mais recentemente em Cruzeiro do Sul, onde puderam conhecer as belezas naturais e a receptividade dos moradores. Do Juruá, o casal segue rumo ao Peru.

“Tivemos a felicidade grande de ser recebido pelo prefeito. Encontro que vamos relatar no nosso livro de uma pessoa que tem um status social diferente do nosso, mas que se relacionou conosco com muita horizontalidade. Fomos muito bem acolhidos pelo Ilderlei e agradecemos a receptividade”, destacou Tiago.

Ilderlei agradeceu o carinho e destacou a importância de se fortalecer o turismo na nossa região. “Sempre que podemos, recebemos as pessoas que vêm conhecer esse cantinho tão especial do Acre, que é o Juruá. Aqui temos uma diversidade de cultura, nossos povos indígenas, floresta e a nossa população tão acolhedora. Desejamos muita sorte ao Tiago e a Manuela e não tenho dúvidas de que o e-book vai ajudar a promover a nossa Cruzeiro do Sul”, frisou.