Fuga ocorreu na madrugada de segunda-feira (13) no Complexo Penitenciário de Rio Branco — Foto: Iapen-AC

Quatro presos fugiram do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, na madrugada desta segunda-feira (13). De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), eles fugiram por volta das 4h após fazerem um buraco na cela da unidade.