Associação dos servidores do Sistema Penitenciário do Acre, soltou uma nota convocando os Policiais Penais em folga, para uma paralisação de advertência na manhã desta quinta-feira (16).

O Presidente da Associação Edem Azevedo, diz que os servidores do IAPEN estão trabalhando no limite e até aqui o governo não avançou nas pautas da categoria e a mobilização tem objetivo de levar ao conhecimento da sociedade acerca das problemáticas do sistema penal.

Os policiais Penais querem equiparação salarial com as demais categorias da segurança pública, manutenção da carga horária que é de 24 por 72 horas, além de promoções que estão em atraso.

Azevedo afirma que os policiais também, questionarão a maneira como administração do IAPEN se relaciona com a categoria, que mesmo sem condições de trabalho sofrem pressão diariamente da presidência do órgão.

Outra cobrança dos servidores prisionais, diz respeito a realização de um concurso público efetivo para categoria, já que faz 10 anos da realização do último certame.