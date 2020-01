A cruzeirense Isabel Moura, de 17 anos, vai representar o Acre e Cruzeiro do Sul no campeonato Sul-Americano de Handebol, que será promovido em junho no Peru. Para realizar o sonho, a jovem contou com o apoio do prefeito Ilderlei Cordeiro, que custeou as passagens e a alimentação da atleta.

Isabel integra o time acreano Had Família, composto em sua maioria por esportistas riobranquenses. Até o campeonato, a atleta vai continuar os treinos em Cruzeiro.

“Para participar do campeonato era complicado, pois eu não tinha como arcar com os custos. E como o nosso prefeito sempre ajuda os jovens, resolvi conversar com ele que foi totalmente solidário a minha situação”, conta Isabel.

Essa não é a primeira vez que Ilderlei impulsiona atletas cruzeirenses a participarem de jogos fora do Acre. Recentemente, a paratleta Rita de Cássia participou de um campeonato nacional de bocha, em São, também com o apoio do prefeito.

Além dos apoios individuais, em sua gestão, Ilderlei Cordeiro criou a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, com investimento inicial de R$ 150 mil para apoio a projetos esportistas. Estima-se 40 iniciativas sejam contempladas neste ano.